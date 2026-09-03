Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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03.09.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag mit stabiler Tendenz
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Mit einem Wert von 131,44 CHF bewegte sich die Novartis-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Novartis-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 131,44 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'354 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 131,50 CHF. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 130,90 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 131,30 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 93'456 Novartis-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132,60 CHF) erklomm das Papier am 02.09.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 0,88 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,03 CHF ab. Mit Abgaben von 26,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,46 USD. Am 21.07.2026 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,35 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11.39 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11.62 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 26.10.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,78 USD je Novartis-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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