Novartis Aktie News: Novartis verteuert sich am Nachmittag

Das Papier von Novartis legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 131,58 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'380 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 132,68 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 131,30 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'416'118 Novartis-Aktien.

Bei 132,68 CHF erreichte der Titel am 03.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,03 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 27,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,46 USD je Novartis-Aktie. Am 21.07.2026 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -2,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.39 Mrd. CHF im Vergleich zu 11.62 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Novartis wird am 27.10.2026 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,78 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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