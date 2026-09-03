Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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03.09.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Novartis verteidigt Stellung am Mittag
Die Aktie von Novartis zeigt sich am Donnerstagmittag ohne grosse Bewegung. Die Novartis-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 131,40 CHF.
Die Novartis-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 131,40 CHF an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'372 Punkten tendiert. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 131,74 CHF zu. In der Spitze büsste die Novartis-Aktie bis auf 130,90 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 131,30 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 511'341 Novartis-Aktien.
Am 02.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 132,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 0,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,03 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 36,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,46 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,70 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 21.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,78 USD je Novartis-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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