Novartis Aktie News: Novartis verzeichnet am Nachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 125,28 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'383 Punkten steht. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 124,42 CHF nach. Bei 127,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 889'232 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2026 bei 131,50 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,96 Prozent. Bei 91,56 CHF erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,46 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 21.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11.62 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,79 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Aktien uneins: DKSH erweitert Partnerschaft mit Novartis

Novartis-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Hold

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen