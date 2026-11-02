Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 131,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'783 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 130,84 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 131,10 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'463'324 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,06 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 2,55 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 98,61 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2025). Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 33,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,37 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 27.10.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,51 CHF gegenüber 1,63 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.80 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 11.13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Novartis am 03.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,87 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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