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02.11.2026 16:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 131,70 CHF.

Novartis
131.14 CHF -1.92%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 131,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'783 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 130,84 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 131,10 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'463'324 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,06 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 2,55 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 98,61 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2025). Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 33,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,37 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 27.10.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,51 CHF gegenüber 1,63 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.80 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 11.13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Novartis am 03.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 02.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,87 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 17.3132 4.05 157036435
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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