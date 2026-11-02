Novartis Aktie News: Novartis am Mittag leichter

Die Novartis-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 132,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'777 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 130,84 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 131,10 CHF. Zuletzt wechselten 614'658 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,06 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 2,24 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 98,61 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2025). Mit einem Kursverlust von 25,35 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,37 USD, nach 3,70 CHF im Jahr 2025. Am 27.10.2026 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,63 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.80 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.13 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 02.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,87 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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