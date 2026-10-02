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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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02.10.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag schwächer

Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 117,36 CHF abwärts.

Novartis
116.32 CHF -1.44%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 117,36 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'631 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 116,96 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 117,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 112'910 Novartis-Aktien.

Am 03.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132,68 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 13,05 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.10.2025 bei 97,05 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 17,31 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,40 USD belaufen. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,35 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -2,00 Prozent auf 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11.62 Mrd. CHF umgesetzt.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 26.10.2027.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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