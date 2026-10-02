Novartis Aktie News: Novartis wird am Freitagmittag ausgebremst

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 117,86 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'675 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 116,96 CHF. Bei 117,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 449'388 Novartis-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2026 auf bis zu 132,68 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 12,57 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.10.2025 Kursverluste bis auf 97,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 21,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,70 CHF aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 21.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,35 CHF, nach 1,71 CHF im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -2,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.62 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 26.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2026 8,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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