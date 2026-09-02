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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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02.09.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis gibt am Mittwochvormittag ab

Novartis Aktie News: Novartis gibt am Mittwochvormittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 130,44 CHF abwärts.

Novartis
132.36 CHF 1.07%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 130,44 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'322 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 130,42 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 131,48 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 149'006 Novartis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.09.2026 auf bis zu 132,48 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 96,03 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,38 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,46 USD. Novartis liess sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,35 CHF gegenüber 1,71 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 11.39 Mrd. CHF, gegenüber 11.62 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -2,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 26.10.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,78 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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