Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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02.09.2026 16:29:00
Novartis Aktie News: Novartis fällt am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 130,70 CHF.
Die Novartis-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 130,70 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'345 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 129,68 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 131,48 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'698'699 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 02.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,45 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.09.2025 bei 96,03 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 36,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,46 USD. Novartis gewährte am 21.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 CHF je Aktie erzielt worden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 26.10.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,78 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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