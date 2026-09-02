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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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02.09.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochmittag mit Einbussen

Novartis Aktie News: Novartis am Mittwochmittag mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 130,78 CHF nach.

Novartis
132.36 CHF 1.07%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 130,78 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'291 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 129,68 CHF. Bei 131,48 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 533'853 Novartis-Aktien.

Am 01.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 132,48 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.09.2025 bei 96,03 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 36,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 3,70 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,46 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 21.07.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,35 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -2,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.39 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.62 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Novartis dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.10.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,78 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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