Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 5,0 Prozent auf 129,38 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'348 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 130,14 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 129,02 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 557'766 Stück.

Am 29.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 131,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Bei einem Wert von 96,03 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2025). Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 34,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 21.07.2026 äusserte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 CHF gegenüber 1,71 CHF im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 11.39 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 26.10.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,78 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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