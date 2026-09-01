Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’104 0.0%  Dow 52’977 -0.4%  DAX 25’936 -1.2%  Euro 0.9407 0.2%  EStoxx50 6’359 -1.0%  Gold 4’363 -1.9%  Bitcoin 63’156 -0.5%  Dollar 0.8115 0.4%  Öl 92.7 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Rheinmetall345850Amrize143013422Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
JPMorgan-Aktie und Co.: US-Grossbanken ziehen Europas Banken weiter davon
Ausblick: C3ai präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
Overweight für Continental-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Suche...
Plus500 Depot

Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 12:29:00

Novartis Aktie News: Novartis schiebt sich am Dienstagmittag vor

Novartis Aktie News: Novartis schiebt sich am Dienstagmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 4,3 Prozent im Plus bei 128,52 CHF.

Novartis
130.81 CHF 6.26%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 4,3 Prozent auf 128,52 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'239 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 130,14 CHF. Bei 129,02 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 1'349'670 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2026 markierte das Papier bei 131,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 2,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,03 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,28 Prozent.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,46 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 21.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.39 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Novartis die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,78 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Analysten sehen für Novartis-Aktie Luft nach oben

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Novartis-Aktie

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4364 17.12.2027 156216113
Long 11.6338 15.12.2028 151874583
Long 65.29 17.12.2027 158194298
Typ Hebel Verfall Valor
Short 1308.8 18.09.2026 155830652
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3528 11.55 156216359
Long 11.0661 7.12 158244815
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.3774 12.20 157436877
Short 9.6948 9.22 157230865
Short 40.9 1.40 157036434
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -24.14 129204048
Long 8 -17.02 129204049
Long 12 -13.07 142861637
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Novartis AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten