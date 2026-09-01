Novartis Aktie News: Novartis schiebt sich am Dienstagmittag vor

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 4,3 Prozent auf 128,52 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'239 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 130,14 CHF. Bei 129,02 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 1'349'670 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2026 markierte das Papier bei 131,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 2,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,03 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,28 Prozent.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,46 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 21.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,35 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.39 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Novartis die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,78 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Analysten sehen für Novartis-Aktie Luft nach oben

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Novartis-Aktie