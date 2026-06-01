Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag mit Abschlägen

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 117,16 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'472 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 116,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 117,20 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 86'054 Aktien.

Bei 131,00 CHF erreichte der Titel am 27.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 91,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,51 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 28.04.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,65 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -13,62 Prozent auf 10.28 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11.90 Mrd. CHF umgesetzt.

Am 21.07.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 20.07.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,67 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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