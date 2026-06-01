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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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01.06.2026 09:29:00

Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag mit Abschlägen

Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 117,16 CHF.

Novartis
116.92 CHF -1.33%
Kaufen Verkaufen

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 117,16 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'472 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 116,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 117,20 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 86'054 Aktien.

Bei 131,00 CHF erreichte der Titel am 27.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 91,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,51 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 28.04.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,65 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -13,62 Prozent auf 10.28 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11.90 Mrd. CHF umgesetzt.

Am 21.07.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 20.07.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,67 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4006 17.12.2027 139789196
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Typ Hebel Verfall Valor
Short 8.3354 17.12.2027 153511638
Short 791.8667 18.09.2026 148620495
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0738 13.13 151634616
Long 12.004 7.21 155488634
Long 37.7268 1.43 156704932
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.8299 12.46 152125362
Short 11.4821 6.53 151313662
Short 17.2231 3.65 154519960
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.35 129204048
Long 8 -32.27 129204046
Long 12 -8.73 139256297
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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SMI-Kurs: 13’474.04 01.06.2026 09:14:35
Long 13’000.95 19.86 SVB5UU
Long 12’702.65 13.85 BSU9TU
Long 12’169.04 8.97 SBWBRU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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