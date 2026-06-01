Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.06.2026 09:29:00
Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 117,16 CHF.
Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 117,16 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'472 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 116,70 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 117,20 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 86'054 Aktien.
Bei 131,00 CHF erreichte der Titel am 27.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 91,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,51 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 28.04.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,65 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -13,62 Prozent auf 10.28 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11.90 Mrd. CHF umgesetzt.
Am 21.07.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 20.07.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,67 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie
Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei Novartis-Aktie
Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Novartis-Aktie mit Buy
Novartis-Aktie schwächer: Pharmakonzern präsentiert neue Studiendaten zu Nierenerkrankungen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal
Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
07:24
|Novartis präsentiert am EULAR-Kongress neue Daten zu Immunologie-Portfolio (AWP)
|
07:14
|Press Release: Novartis data at EULAR 2026 demonstrates momentum for broad immunology portfolio for complex, high unmet need diseases (Dow Jones)
|
31.05.26
|Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei Novartis-Aktie (finanzen.net)
|
29.05.26
|Aufschläge in Zürich: Anleger lassen SMI zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Novartis Aktie News: Novartis stabilisiert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
29.05.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Novartis AG
|27.05.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.04.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.05.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.04.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.05.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|24.03.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.04.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Novartis Halten
|DZ BANK
|28.04.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|28.04.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leichter -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen uneins - KI-Euphorie treibt KOSPI auf Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas schwächer. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die Börsen in Fernost zeigen sich zum Wochenstart uneinheitlich.