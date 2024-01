Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Montagmittag nordwärts

Um 12:28 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 84,87 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 11'137 Punkten steht. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 84,87 CHF zu. Bei 84,53 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'269'864 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,16 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 5,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,89 CHF ab. Abschläge von 17,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 24.10.2023 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 1,74 USD. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -6,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12'543,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11'782,00 USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 29.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 6,63 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

