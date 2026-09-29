Novartis-Aktie knapp in Rot: Biomedical nutzt künftig Forschungsdaten von US-CAS

Gemeinsam wollen sie Forschungsdaten über chemische Reaktionen besser zugänglich und für den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) nutzbar machen.

In der Forschung entstehen grosse Mengen an Daten, die häufig an unterschiedlichen Orten gespeichert sind - etwa in elektronischen Laborbüchern, Berichten oder internen Datenbanken. CAS bringe seine Erfahrung bei der Aufbereitung und Strukturierung wissenschaftlicher Daten ein, um die internen Daten von Novartis zu vereinheitlichen und leichter durchsuchbar zu machen, teilte das US-Unternehmen am Dienstag mit. Dadurch sollen Forschende Informationen schneller finden, miteinander vergleichen und für computergestützte Analysen und KI-Anwendungen nutzen können.

Zusätzlich entwickeln CAS und Novartis eine auf die Bedürfnisse von Novartis zugeschnittene Such- und Analyseplattform. Sie soll es Forschenden ermöglichen, interne Daten von Novartis gemeinsam mit der umfangreichen wissenschaftlichen Datenbank von CAS zu durchsuchen und miteinander zu verknüpfen. Damit entstehe eine gemeinsame Datenbasis, die die Forschung effizienter machen und künftig auch den Einsatz moderner KI-Systeme, etwa sogenannter grosser Sprachmodelle und KI-Agenten, unterstützen soll.

Im SIX-Handel verliert die Novartis-Aktie zeitweise 0,12 Prozent auf 121,26 US-Dollar.

hr/ls

Basel (awp)