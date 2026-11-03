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Ende der Zusammenarbeit 03.11.2026 17:51:00

Novartis-Aktie kaum verändert: Forschungskooperation mit BioArctic beendet

Novartis-Aktie kaum verändert: Forschungskooperation mit BioArctic beendet

Novartis hat die im August 2025 mit dem schwedischen Biotech-Unternehmen BioArctic geschlossene Forschungskooperation beendet.

Novartis
134.49 CHF 0.76%
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Konkret geht es um die BrainTransporter-Technologie von BioArctic. Diese sollte mit einem nicht näher bezeichneten, firmeneigenen Antikörper von Novartis kombiniert werden, wie BioArctic am Montagabend mitteilte.

BioArctic behalte die Vorauszahlung von 30 Millionen US-Dollar ein. Die Entscheidung für das Ende der Kooperation sei einzig von Novartis aus getroffen worden uns stehe in keinem Zusammenhang mit der BrainTransporter-Technologie.

Die Novartis-Aktie verlor an der SIX schliesslich 0,02 Prozent auf 131,50 CHF.

Stockholm (awp)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4753 20.11.2026 160676719
Long 11.9874 17.09.2027 159690092
Long 102.3539 15.01.2027 161894503
Typ Hebel Verfall Valor
Short 13305.999 20.11.2026 157924280
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.271 12.58 161356918
Long 11.3727 8.30 161595658
Long 27.1551 3.15 161893990
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4548 13.56 158194605
Short 9.1959 7.93 157436877
Short 20.9781 1.94 157036435
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -44.72 129204045
Long 8 -39.54 129204046
Long 12 -22.75 144145720
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Novartis-Aktie in Rot: Positive Daten zu Remibrutinib bei MS vorgelegt
Novartis-Aktie im Aufwind: Pharmariese zurück auf Wachstumskurs - Forschungs-Flop belastet Ergebnis
Aktien von Roche, Novartis und Co.: Pharma-Zahlungen in der Schweiz gehen zurück

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com,Novartis,Keystone
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Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

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29.10.26 Novartis Market-Perform Bernstein Research
29.10.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.10.26 Novartis Neutral UBS AG
28.10.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’566.72 19.51 S7BYUU
Short 15’887.49 13.78 S7WB3U
Short 16’473.97 8.94 SRB2PU
SMI-Kurs: 15’079.31 05.11.2026 10:10:44
Long 14’336.83 19.66 SYCPBU
Long 13’997.77 13.59 SWBSHU
Long 13’381.30 8.89 SLBIBU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Novartis am 03.11.2026

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