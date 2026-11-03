Novartis-Aktie kaum verändert: Forschungskooperation mit BioArctic beendet

Konkret geht es um die BrainTransporter-Technologie von BioArctic. Diese sollte mit einem nicht näher bezeichneten, firmeneigenen Antikörper von Novartis kombiniert werden, wie BioArctic am Montagabend mitteilte.

BioArctic behalte die Vorauszahlung von 30 Millionen US-Dollar ein. Die Entscheidung für das Ende der Kooperation sei einzig von Novartis aus getroffen worden uns stehe in keinem Zusammenhang mit der BrainTransporter-Technologie.

Die Novartis-Aktie verlor an der SIX schliesslich 0,02 Prozent auf 131,50 CHF.

Stockholm (awp)