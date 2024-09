Novartis-Aktie kaum bewegt: Swissmedic-Zulassung für Fabhalta

Konkret darf der Wirkstoff laut der Genehmigung der Behörde Swissmedic bei Erwachsenen mit der Krankheit PNH (paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie) eingesetzt werden, wie Novartis am Montag mitteilte.

In den USA darf Fabhalta bereits gegen PNH eingesetzt werden. In der EU gibt es eine positive Stellungnahme eines Ausschusses, aber noch keine offizielle Zulassung.

PNH ist eine chronische und seltene Bluterkrankung, die laut den Angaben zu Blutarmut und Müdigkeit führt. Konkret werden die roten Blutkörperchen durch einen Teil des Immunsystems zerstört, was zu Knochenmarkversagen und Thrombosen führen könne. Weltweit seien pro einer Million Menschen etwa zehn bis zwanzig von PNH betroffen.

Die Novartis-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,11 Prozent im Plus bei 102,23 Franken. Basel (awp)