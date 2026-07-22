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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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Aktie unter die Lupe 22.07.2026 12:49:44

Novartis-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

Novartis-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem JP Morgan Chase & Co.-Analyst Richard Vosser das Novartis-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Novartis
125.60 CHF -1.10%
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis nach Zahlen des Pharmakonzerns zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 135 Franken belassen. Die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie in diesem Jahr bärgen noch immer Aufwärtspotenzial, schrieb Richard Vosser in einer Studie am Mittwoch. Der Fokus bleibe auf der Entwicklung und Markteinführung neuer Produkte im Verlauf des zweiten Halbjahres.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Novartis-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:33 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.5 Prozent auf 126.16 CHF. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 7.01 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via SIX SX 593’632 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 18.6 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 20:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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