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27.10.2026 10:52:44
Novartis-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold
Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Novartis-Aktie durch Jefferies & Company Inc..
Das Analysehaus Jefferies hat Novartis nach Zahlen zum dritten Quartal und einer angehobenen Jahresgewinnprognose mit einem Kursziel von 110 Franken auf "Hold" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen leicht übertroffen, was teilweise auf ältere Produkte und ein besser als erwartet ausgefallenes Ergebnis beim Medikament Cosentyx zurückzuführen sei, schrieb Michael Leuchten am Dienstag. Besonders aber hob der Analyst das deutlich über dem Konsens herausgekommene operative Gesamtergebnis im Pharmageschäft und den Gewinn je Aktie dort positiv hervor.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Novartis-Aktie zur Zeit der Analyse
Um 10:36 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1.1 Prozent auf 128.92 CHF. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 14.68 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 869’216 Novartis-Aktien. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 21.2 Prozent aufwärts. Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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