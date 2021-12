Novartis-Aktie in Grün: Novartis-Tochter Sandoz stellt US-Zulassungsantrag für Herceptin-Biosimilar

Die Novartis -Tochter habe eine entsprechende "Biologics License Application" für ein vom Partner EirGenix entwickeltes Biosimilar des monoklonalen Antikörpers Trastuzumab bei der Arzneimittelbehörde FDA eingereicht, teilten die Basler am Montagabend mit.

Trastuzumab wird zur Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs und metastasierendem Magenkrebs eingesetzt. Sandoz beantrage die Zulassung für dieselben Indikationen wie das Referenzarzneimittel, hiess es weiter.

Für die Novartis-Aktie geht es am Dienstag an der SIX zeitweise 0,53 Prozent auf 79,03 Franken nach oben.

ra/

Basel (awp)