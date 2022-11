Novartis-Aktie in Grün: Novartis sieht sich bei seinen betrieblichen Emissionen auf Kurs

Hier sieht sich der Pharmakonzern auf Kurs. Vor einer grossen Herausforderung steht das Unternehmen allerdings bei den Emissionen, die bei den Lieferanten entstehen.

"Nachhaltigkeit ist eine Schlüsselkomponente unserer Strategie", sagte Steffen Lang, Präsident Operations, während einer Onlinekonferenz für Investoren am Mittwochnachmittag. Jedes Quartal überprüfe Novartis, wie es um die eigenen Nachhaltigkeitsziele stehe.

Bei seinen betrieblichen Emissionen (Scope 1 & 2) sieht sich der Konzern auf Kurs. Vergangenes Jahr emittierte Novartis 633'000 Tonnen CO2. Bis 2025 will das Unternehmen diese Treibhausgasemissionen auf null senken. Das will der Pharmakonzern unter anderem durch erneuerbare Energien erreichen.

Bis 2040 peilt Novartis ein Netto-Null-Ziel an. Heisst: Der Konzern will entlang der ganzen Wertschöpfungskette unter dem Strich keine Treibhausgase mehr emittieren. Hier eingeschlossen sind nicht nur die CO2-Emissionen, welche in den Novartis-Betreiben entstehen, sondern unter anderem auch Treibhausgasemissionen der Lieferanten. Diese sogenannten Scope-3-Emissionen machen rund neun Zehntel der Treibhausgasbilanz von Novartis aus.

"Unsere Lieferanten tragen eine Schlüsselrolle", sagte Lang. Viele würden aber bezüglich Nachhaltigkeit eine ähnliche Strategie wie Novartis verfolgen. "Wir teilen darum mit ihnen das Wissen, welches wir uns bei unseren CO2-Reduktionsmassnahmen angeeignet haben."

Derzeit arbeitet der Konzern mit rund 40'000 Lieferanten zusammen. Nachhaltigkeit habe heute in der Zusammenarbeit den gleichen Stellenwert wie Qualität, sagte Lang. "Netto-Null ist ohne enge Zusammenarbeit nicht machbar." Eine einfache Lösung gebe es hier aber nicht.

Bisher waren die CO2-Reduktionsziele von Novartis nicht von Extern bestätigt. Das hat sich mittlerweile geändert. Dieses Jahr hat sich der Konzern der Science Based Targets initiative angeschlossen. Die kurzfristigen Ziele haben die Experten der Initiative bereits validiert.

bol/tv

Basel (awp)