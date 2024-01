Novartis-Aktie in Grün: Novartis präsentiert positive Studiendaten für Scemblix - Forschungszusammenarbeit mit Isomorphic

Die Arznei habe in einer Zwischenauswertung beide primären Endpunkte der Studie erreicht, teilte der Pharmakonzern am Montag mit.

Die Ergebnissen seien klinisch aussagekräftig und statistisch signifikant, betonte Novartis in dem Communiqué. Scemblix habe in Woche 48 bei neu diagnostizierten Patienten bei einer bestimmten Art von Blutkrebs überlegene Werte gegenüber den Standardbehandlungen gezeigt.

Die Daten werden laut den Angaben im Rahmen einer bevorstehenden Medizinkonferenz präsentiert und den Zulassungsbehörden im Jahr 2024 vorgelegt. Derweil laufe die Studie weiter; die nächste geplante Datenauswertung sei für Woche 96 geplant.

Novartis geht Forschungszusammenarbeit im Bereich digitaler Medikamente ein

Novartis geht eine Forschungskooperation mit dem Londoner Biotech-Unternehmen Isomorphic Labs ein. Dabei sollen niedermolekulare Therapeutika gegen drei noch nicht bekannt gegebene Zielmoleküle entdeckt werden.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält Isomorphic Labs laut Mitteilung vom Sonntagabend eine Vorauszahlung von Novartis in Höhe von 37,5 Millionen US-Dollar, zusätzlich zur Finanzierung ausgewählter Forschungskosten durch Novartis. Ausserdem habe Isomorphic Anspruch auf bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar an erfolgsabhängigen Meilensteinzahlungen und etwaige nachfolgende gestaffelte Lizenzgebühren im mittleren einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich auf den Nettoumsatz, heisst es.

Isomorphic Labs ist laut eigenen Angaben im Bereich der digitalen Biologie tätig und will die Entdeckung von Medikamenten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz neu definieren. Es ist eine unabhängige Tochter des Google-Mutterhauses Alphabet und hat den Sitz in London und einen zweiten Standort in Lausanne.

Novartis-Aktien gewinnen im Schweizer Handel zeitweise 0,64 Prozent auf 90,99 Franken.

Basel / London (awp)