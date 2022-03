Novartis-Aktie im Plus: Novartis sieht Wirksamkeit von Zolgensma nach Studien erneut bestätigt - Sandoz mit Übernahme

So zeigten weitere Daten, dass Kinder mit Spinaler Muskelatrophie (SMA Typ 1) sprechen, schlucken und atmen konnten, wenn bei ihnen Zolgensma noch vor dem Eintritt erster Symptome angewandt wurde, teilte Novartis am Montag mit.

Novartis bezieht sich dabei auf Daten aus den Studien START, STR1VE-EU und STR1VE-US. So erreichten die Kinder altersgemässe Fortschritte, einschliesslich Stehen und Gehen, benötigten keine Unterstützung durch Beatmung oder Ernährungssonde und hatten keine schwerwiegenden, behandlungsbedingten unerwünschten Ereignisse.

Diese Daten gehören laut Mitteilung zu einem Zolgensma-Datensatz, der auf der klinischen und wissenschaftlichen Konferenz der Muscular Dystrophy Association (MDA) im Jahr 2022 vorgestellt wird.

So entwickeln die meisten Kinder mit drei Kopien des SMN2-Backup-Gens eine SMA Typ 2, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie nicht selbstständig gehen können. Wie die Daten aus der SPR1NT-Studie bei Kindern mit drei Kopien zeigen, konnten 14 von 15 Kindern später selbstständig gehen - die meisten (73 Prozent) innerhalb des von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgelegten Zeitfensters für eine normale Entwicklung.

Novartis-Tochter Sandoz stärkt Atemwegsportfolio mit Übernahme

Die Novartis-Tochter Sandoz stärkt ihr Portfolio zur Behandlung von Atemwegserkrankungen. Zu diesem Zweck habe man die britische Coalesce Product Development übernommen, teilte die Generika-Sparte am Montag mit. Das britische Unternehmen sei auf die Entwicklung von medizinischen Geräten und Medikamenten spezialisiert.

Man baue damit das bereits bestehende Portfolio an Atemwegsmedikamenten aus, heisst es in der Mitteilung weiter. Angaben zum Übernahmepreis oder der Grösse von Coalesce wurden in der Mitteilung keine gemacht.

Mit einem Portfolio von sechs bereits auf dem Markt befindlichen Produkten und fast doppelt so vielen Produkten in der Pipeline sehe man den Bereich Atemwegserkrankungen als eine der wichtigsten Säulen für die langfristige Wachstumsstrategie, teilte Sandoz weiter mit.

Im Schweizer Handel geht es für die Novartis-Aktie zeitweise um 0,45 Prozent nach oben auf 77,83 Franken.

hr/rw

Basel (awp)