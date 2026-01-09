Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Milliardeninvestition 09.01.2026 16:51:03

Novartis-Aktie im Plus: Neue Radioliganden-Therapie-Produktionsstätte soll in Florida entstehen

Novartis-Aktie im Plus: Neue Radioliganden-Therapie-Produktionsstätte soll in Florida entstehen

Der Pharmakonzern Novartis investiert in den USA in ein weiteres Werk.

In Winter Park in Florida soll eine neue Produktionsstätte für Radioliganden-Therapie (RLT) errichtet werden.

Das Werk ist das vierte RLT-Produktionszentrum des Unternehmens in den USA und Teil einer umfassenden Investition von 23 Milliarden US-Dollar, wie Novartis am Freitag mitteilte. So soll die Versorgung von Krebspatienten mit innovativen Therapien ausgebaut werden. Das 3251 Quadratmeter grosse Produktionszentrum solle 2029 den Betrieb aufnehmen.

Der Ausbau erfolgt aufgrund der steigenden Nachfrage nach neuartigen Krebsbehandlungen in den Vereinigten Staaten.

An der SIX steigt die Novartis-Aktie zwischenzeitlich um 0,24 Prozent auf 114,04 Franken.

cf/jb

Basel (awp)

Roche und Novartis uneins: Pharmakonzerne erzielen Einigung mit US-Regierung

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
