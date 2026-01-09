|Milliardeninvestition
|
09.01.2026 16:51:03
Novartis-Aktie im Plus: Neue Radioliganden-Therapie-Produktionsstätte soll in Florida entstehen
Der Pharmakonzern Novartis investiert in den USA in ein weiteres Werk.
Das Werk ist das vierte RLT-Produktionszentrum des Unternehmens in den USA und Teil einer umfassenden Investition von 23 Milliarden US-Dollar, wie Novartis am Freitag mitteilte. So soll die Versorgung von Krebspatienten mit innovativen Therapien ausgebaut werden. Das 3251 Quadratmeter grosse Produktionszentrum solle 2029 den Betrieb aufnehmen.
Der Ausbau erfolgt aufgrund der steigenden Nachfrage nach neuartigen Krebsbehandlungen in den Vereinigten Staaten.An der SIX steigt die Novartis-Aktie zwischenzeitlich um 0,24 Prozent auf 114,04 Franken.
cf/jb
Basel (awp)
Weitere Links:
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht stärker ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord fester -- US-Börsen schlussendlich mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An den Märkten in Fernost wurden am Freitag Gewinne verbucht. Auch a der Wall Street ging es aufwärts.