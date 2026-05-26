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Phase-III-Daten 26.05.2026 07:30:00

Novartis-Aktie im Blick: Pharmakonzern präsentiert neue Studiendaten zu Nierenerkrankungen

Novartis-Aktie im Blick: Pharmakonzern präsentiert neue Studiendaten zu Nierenerkrankungen

Novartis will am diesjährigen Kongress der European Renal Association (ERA) neue Studiendaten aus dem Bereich Nierenerkrankungen präsentieren.

Insgesamt seien 15 Abstracts aus dem Nieren-Portfolio für den Fachkongress vom 3. bis 6. Juni in Glasgow vorgesehen, teilte der Pharmakonzern am Dienstag mit.

Vorgestellt werden sollen unter anderem zulassungsrelevante Phase-III-Daten zu Vanrafia sowie zu Fabhalta. Zudem will Novartis verlängerte Nachbeobachtungsdaten zur experimentellen Anti-APRIL-Therapie Zigakibart bei IgA-Nephropathie (IgAN) präsentieren.

Weitere Analysen befassen sich laut den Angaben mit Krankheitsmerkmalen bei IgA-Nephropathie sowie bei der seltenen Nierenerkrankung C3-Glomerulopathie (C3G).

Die Daten unterstrichen den Anspruch des Konzerns, das wissenschaftliche Verständnis fortschreitender immunvermittelter Nierenerkrankungen voranzutreiben und die Weiterentwicklung der Nierenmedizin zu unterstützen, hiess es weiter.

awp-robot/rw

Basel (awp)

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