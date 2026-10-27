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Blick in die Bücher 27.10.2026 11:18:00

Novartis-Aktie im Aufwind: Pharmariese zurück auf Wachstumskurs - Forschungs-Flop belastet Ergebnis

Novartis-Aktie im Aufwind: Pharmariese zurück auf Wachstumskurs - Forschungs-Flop belastet Ergebnis

Bei Novartis hat der negative Einfluss von Nachahmer-Präparaten im dritten Quartal weiter nachgelassen.

Für das Gesamtjahr passt das Management den bisherigen Ausblick für den operativen Kerngewinn nach oben an.

Im dritten Quartal setzte Novartis laut Mitteilung vom Dienstag 14,5 Milliarden US-Dollar um. Das ist 4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) ergab sich eine Zunahme von ebenfalls 4 Prozent. Damit nimmt die geschäftliche Entwicklung von Novartis weiter Fahrt auf: Nachdem der Konzern im ersten Quartal wegen der Markteinführung von Generika für wichtige Blockbuster noch ein Umsatzminus ausgewiesen hatte, war er bereits im zweiten Quartal auf den Wachstumspfad zurückgekehrt.

Novartis hatte zuletzt immer wieder hervorgehoben, dass die Erosion durch Nachahmer-Mittel ihren Höhepunkt erreicht haben dürfte. Umsatzbringer wie Entresto, Promacta und Tasigna haben im vergangenen Jahr ihren Patentschutz verloren. Konzern-Chef Vas Narasimhan hatte dabei betont, dass die negativen Auswirkungen in der ersten Jahreshälfte 2026 deutlich stärker ausfallen dürften als in der zweiten.

Forschungs-Flop belastet Ergebnis

Beim operativen Gewinn verbuchten die Basler einen Einbruch um 59 Prozent auf 1,8 Milliarden. Unter dem Strich resultierte ein Konzerngewinn von 1,2 Milliarden nach 3,9 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Grund für den deutlichen Rückgang ist die partielle Wertminderung bei dem gescheiterten Produktkandidaten Del-Desiran im Umfang von 1,9 Milliarden. Zur Erinnerung: Novartis hatte zuletzt mit verschiedenen Misserfolgen in der späten Forschungsphase zu kämpfen.

Für Analysten ist aber vor allem der um verschiedene Einflüsse bereinigte Kern-Betriebsgewinn entscheidend. Mit 6,0 Milliarden zog dieser gegenüber dem Vorjahreswert an und übertraf den AWP-Konsens von 5,6 Milliarden.

Für das Gesamtjahr passt Novartis die bisherige Gewinn-Zielsetzung an. So wird für den operativen Kerngewinn neu ein stabiles Ergebnis bis zu einem leichten Anstieg erwartet. Hier hatte Novartis bisher einen Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich prognostiziert. Das Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen sieht das Management weiter im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Novartis-Aktie nach Geschäftszahlen im Aufwind: Rekordhoch nicht mehr fern

Die Novartis-Aktie ist am Dienstag nach Vorlage von Quartalszahlen deutlich fester in den Handel gestartet. Der Pharmakonzern ist im dritten Quartal auf den Wachstumskurs zurückgekehrt und übertraf mit den ausgewiesenen Zahlen die Markterwartungen vor allem auf Gewinnebene. Zugleich erhöhte Novartis den Gewinnausblick für das Gesamtjahr 2026.

Novartis-Papiere rücken zeitweise um 1,55 Prozent auf 129,46 Franken vor. Damit nähern sich die Titel weiter dem Anfang September bei 132,68 Franken gesetzten Allzeithoch. Kurz darauf waren die Titel unter die Marke von 112 Franken abgerutscht. Der Gesamtmarkt (SMI) steht aktuell mit der Unterstützung von Novartis mit 0,04 Prozent minimal im Plus.

Analysten: Erwartungen übertroffen - Patentabläufe schüren dennoch Sorgen

Novartis hat mit den Angaben zur Umsatzentwicklung im dritten Quartal etwas besser als am Markt erwartet abgeschnitten, während die Gewinnzahlen gar die optimistischsten Analystenschätzungen übertrafen. In ihren ersten Kommentaren verweisen die Experten auf das Umsatzwachstum und vor allem auf tiefere Kosten als wichtigste Treiber dafür.

Novartis habe ein starkes Zahlenset vorgelegt und beispielsweise mit dem operativen Kerngewinn die Konsenserwartungen der Analysten um rund 8 Prozent übertroffen, schreiben die Analysten von JPMorgan. Wesentlich dazu beigetragen hätten tiefere Kosten für Forschung und Entwicklung sowie in der Verwaltung.

Nachdem Novartis bereits das zweite Quartal bezüglich Profitabilität besser als erwartet abgeschlossen habe, führe die erneut positive Überraschung im letzten Quartal nun zu einer Erhöhung der Gewinnprognose, heisst es im Kommentar der Bank Vontobel. Nebst Umsatzwachstum und tieferen Kosten hätten auch höhere "sonstige Erträge" dazu geführt.

Das Umsatzplus sei vor allem auf die bessere Entwicklung älterer Produkte zurückzuführen, während neuere Medikamente die Erwartungen verfehlten, so der Vontobel-Kommentar weiter. Das wird auch von der ZKB bemängelt: Das Schuppenflechtemittel Cosentyx, das Cholesterin-Medikament Leqvio oder die Gentherapie Zolgensma hätten überzeugt, während sich die Absätze der Radioligandtherapie Pluvicto oder des Brustkrebsmittels Kisqali eher schwächer entwickelten.

Das Damokles-Schwert der Patentabläufe für Cosentyx im Jahr 2029, Kisqali 2031 und Kesimpta 2031 dürfte noch länger über der Novartis-Aktie schweben, befürchten die ZKB-Experten weiter. Dieser Belastungsfaktor werde noch durch die verschiedenen klinischen Fehlversuche im September verstärkt.

hr/gab

Basel (awp)

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