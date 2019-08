Novartis-Aktie höher: MS-Mittel ist Konkurrenzprodukt Aubagio überlegen

Der Pharmakonzern Novartis verzeichnet einen Erfolg mit dem Multiple-Sklerose-Medikament Ofatumumab.

Novartis zählt diesen Produktkandidaten zu den potentiellen "Blockbustern", also zu den Produkten mit einem Umsatzpotential von mehr als einer Milliarde US-Dollar.

Das Mittel habe in zwei unter dem Namen "Asclepios" laufenden Studien die primären Endpunkte erreicht, teilte Novartis am Freitag mit. So sei die Rückfallquote bei Patienten mit wiederkehrender MS geringer gewesen als beim Vergleichs-Medikament Aubagio von Sanofi. Der Rückgang der Anzahl Rückfälle sei gar "hoch signifikant" gewesen, so Novartis.

Verglichen wurde in der Studie eine einmal monatlich subkutan, also unter die Haut, verabreichte Dosis von Ofatumumab mit einer einmal täglich oral verabreichten Dosis von Aubagio.

Zulassungsgesuch noch 2019

Weiter habe Ofatumumab (OMB157) zusätzliche Schlüsselziele der Studie erreicht. So habe sich die Zeit der Patienten bis zur Invalidität verlängert und auch das Sicherheitsprofil sei vorteilhaft. Weitere Studienergebnisse will Novartis am MS-Fachkongress ECTRIMS vorstellen. Die Tagung findet vom 11. bis 13. September in Stockholm statt.

Bis zum Ende des laufenden Jahres will Novartis zudem mit der Eingabe für die Zulassungsbewilligung bei den Gesundheitsbehörden starten. Sollte der Wirkstoff die Zulassung erhalten, dürfte er bei Patienten mit wiederkehrender Multiple Sklerose breite Anwendung finden, so zumindest lautet die Annahme von Novartis. Denn es wäre die erste B-Zellen-Therapie, welche zu Hause angewendet werden könnte.

Zum MS-Portfolio von Novartis gehört etwa auch das Medikament Gilenya, welches bereits zugelassen ist. Der zweite Pharmagigant aus Basel, Roche, verfügt mit Ocrevus ebenfalls über ein erfolgreiches MS-Mittel.

Novartis-Aktien nach Studienerfolg gesucht

Die Aktien des Pharmakonzerns Novartis legen am Freitag im frühen Geschäft in einem freundlichen Gesamtmarkt überdurchschnittlich zu.

Um 09.35 Uhr verzeichnen Novartis ein Plus von 1,6 Prozent auf 89,22 Franken und liegen damit weit vorne im SMI. Dieser steht 0,56 Prozent höher. Roche kommen dagegen mit +0,1 Prozent kaum vom Fleck.

Für die Zürcher Kantonalbank sind die Nachrichten insgesamt positiv. In den zwei Zulassungsstudien seien knapp 1'900 Patienten mit der häufigsten Hauptform Multipler Sklerose (RMS) involviert gewesen, heisst es in einem Kommentar der Bank. Und der CD20-Antikörper von Novartis sei im direkten Vergleich besser gewesen. Um wie viel besser, müssten erst die detaillierteren Ergebnisse anlässlich der MS-Fachmesse ECTRIMS im September zeigen.

Ein Vorteil von Ofatumumab sei die einmal im Monat selbst zu verabreichende subkutane Injektion. Dieser Vorteil gelte auch gegenüber dem MS-Produkt Ocrevus von Roche, welches halbjährlich als Infusion beim Arzt genommen werden müsse. Für die ZKB wäre ein direkter Vergleich zwischen Ofatumumab und Ocrevus "noch schöner" gewesen, denn damit wären zwei Wirkstoffe mit demselben Wirkmechanismus verglichen worden. Ob das Novartis-Mittel dem Marktführer Ocrevus gefährlich werden könne, müsse nun der Kongress in Stockholm zeigen.

Positive Voten kamen zu Novartis von weiteren Analysten, allerdings nicht im Zusammenhang mit Ofatumumab. Jeffries verweist auf das eindrückliche Produkteportfolio von Novartis und hebt Zolgensma, Mayzent, Piqray und Beovu hervor. Die Aufwärtsrevisionen der Gewinnschätzungen für Novartis dürften gemäss Jeffries weitergehen. Das Institut bestätigt deshalb die Einstufung "Buy".

Etwas weniger euphorisch zeigt sich die Bank Vontobel. Seit Amtsantritt des neuen CEO habe Novartis die Umwandlung in ein fokussierteres Pharmaunternehmen mit führendem Know-how sowie Plattformen und Arzneimitteln der neusten Generation deutlich beschleunigt, heisst es zwar bei der Privatbank. Die Gewinnerwartungen seien damit aber gestiegen und bereits in den aktuellen Kursen der Aktie eingepreist. Vontobel rät deshalb die Aktien zu halten.

Die Novartis-Aktien haben erst im Juli bei 94,40 Franken ein neues Allzeithoch markiert und liegen mit dem aktuellen Kurs nicht weit darunter.

