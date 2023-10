Novartis-Aktie gibt ab: Novartis meldet Forschungserfolg mit Iptacopan - Studie wirft Kosten-Nutzen-Frage bei Car-T-Therapien wie von Novartis auf

In einer Phase-III-Studie hat das Unternehmen mit seinem Prüfkandidaten Iptacopan die gesteckten Behandlungsziele bei Nierenpatienten erreicht.

Konkret hat Novartis mit dem Kandidaten in der Phase-III-Studie Applause-IgAN das vordefinierte Ziel der Zwischenanalyse erreicht. So war Iptacopan gegenüber Placebo überlegen und hat das Eiweiss im Urin (Proteinurie) reduziert, wie der Konzern am Montag mitteilte.

Die IgA-Nephropathie (IgAN) ist eine Nierenerkrankung, die auch unter dem Namen Morbus Berger bekannt ist. Die Ursache der Erkrankung ist noch nicht sicher geklärt. Sie betrifft vor allem junge Erwachsene und ist den Angaben zufolge weltweit eine der Hauptursachen für chronische Nierenerkrankungen und Nierenversagen.

Novartis plant nun, die Zwischenergebnisse mit der US-Zulassungsbehörde FDA zu besprechen, um einen potenziellen Antrag auf beschleunigte Zulassung zu ermöglichen. Die Studie werde unterdessen fortgesetzt und soll im Jahr 2025 abgeschlossen sein.

Studie wirft Kosten-Nutzen-Frage bei Car-T-Therapien wie von Novartis auf

Eine neu publizierte Studie zum Kosten-Nutzen-Verhältnis personalisierter Zelltherapien bei Krebspatienten dürfte die anhaltenden Diskussionen um die Preissetzung für Krebstherapien allgemein einmal mehr anheizen. Konkret geht es um die Folgekosten nach einer CAR-T Zelltherapie zur Behandlung des grosszelligen B-Zell Lymphoms (LBCL).

So wurde eine neue Studie im "Swiss Medical Weekly" veröffentlicht, die sich erstmals mit den Gesundheitsausgaben sowie dem Gesamtüberleben von Patientinnen und Patienten nach einer CAR-T Behandlung befasst, wie aus einer Medienmitteilung der Krankenkasse Swica hervorgeht.

Was in der Studie vor allem bemängelt wird, sind die hohen Folgekosten nach der ohnehin nicht billigen Therapie. So kostet die einmalige Zelltherapie bereits um die 350'000 Franken. Der nun veröffentlichten Studie zufolge gesellen sich weitere Kosten von bis zu 215'000 Franken hinzu. Die gesamten durch die obligatorische Krankenversicherung und die Kantone bezahlten Ausgaben zwischen einem Monat vor bis 24 Monate nach der CAR-T Behandlung betrugen demnach rund 215'000 Franken pro behandelte Person - die Ausgaben für die CAR-T Zelltherapie selbst nicht eingerechnet.

Dabei betrug die geschätzte Überlebenswahrscheinlichkeit nach 24 Monaten 48 Prozent. Dies bestätigt in etwa die Erwartungen aus den Zulassungsstudien. Sie liegt damit deutlich höher als die Überlebenswahrscheinlichkeit von 17 Prozent bei älteren Therapiealternativen.

Aus Sicht der Krankenversicherer bestätig die Studie zwar, dass CAR-T Zelltherapien für die betroffenen Patienten einen Nutzen bringen. Gleichzeitig zeigten die hohen Kosten in den Folgemonaten aber auch, dass die Krankheitslast für einen Grossteil der Patientinnen und Patienten erheblich bleibe.

Basis für die Studie waren anonymisierte Abrechnungsdaten aus der obligatorischen Krankenversicherung. Die Studie wurde unter der Federführung von Swica durch die Krankenversicherer Concordia, CSS, Groupe Mutuel, Helsana, ÖKK, Sanitas, SWICA, Sympany, und Visana durchgeführt.

Novartis-Aktien zeigen sich im Montagshandel an der SIX zeitweise bei 92,48 Franken um 1,48 Prozent tiefer.

Basel / Winterthur (awp)