Novartis-Aktie gewinnt: Neue Daten bestätigen die Wirksamkeit von Brustkrebsmittel Kisqali

Demnach untermauern diese Daten die gute Wirksamkeit des Mittels bei den verschiedenen untersuchten Patientengruppen, wie Novartis am Freitag mitteilte.

So sei auch bei diesen Patientinnen zu beobachten gewesen, dass eine Behandlung mit Kisqali (Ribociclib) in Kombination mit einer endokrinen Therapie (ET) das Risiko eines erneuten Auftretens der Krebserkrankung signifikant senkt und gleichzeitig die Lebensqualität der Patientinnen erhält.

Die Daten befassen sich vor allem mit der Wirksamkeit bei Patientinnen mit Tumoren im Stadium II, mit knotennegativer Erkrankung und bei Patientinnen, die 65 Jahre oder älter sind.

Im SIX-Handel geht es für die Novartis-Aktie zeitweise 0,71 Prozent aufwärts auf 85,35 Franken.

