|US-Markt im Visier
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17.07.2026 11:11:07
Novartis-Aktie gesucht: FDA-Zulassung für Fabhalta bei Nierenerkrankung
Novartis hat für sein Medikament Fabhalta (Iptacopan) eine vollständige Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA erhalten.
Die Zulassung stützt sich auf Daten einer Phase-III-Studie, in der Fabhalta den Rückgang der Nierenfilterfunktion über zwei Jahre um 48 Prozent verlangsamte im Vergleich zu Placebo. Fabhalta hatte bereits im August 2024 eine beschleunigte FDA-Zulassung erhalten, damals zur Senkung von Eiweiss im Urin als Zeichen einer Nierenschädigung.
Bei IgA-Nephropathie greift das Immunsystem irrtümlich die Nieren an; bis zu 50 Prozent der betroffenen Patienten entwickeln innerhalb von 10 bis 20 Jahren ein Nierenversagen.An der SIX kletert die Novartis-Aktie zeitweise um 0,61 Prozent auf 124,01 Franken.
awp-robot/hr
Basel (awp)
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