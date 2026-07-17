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US-Markt im Visier 17.07.2026 11:11:07

Novartis-Aktie gesucht: FDA-Zulassung für Fabhalta bei Nierenerkrankung

Novartis-Aktie gesucht: FDA-Zulassung für Fabhalta bei Nierenerkrankung

Novartis hat für sein Medikament Fabhalta (Iptacopan) eine vollständige Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA erhalten.

Das Mittel soll bei Erwachsenen mit der Autoimmun-Nierenerkrankung IgA-Nephropathie den Rückgang der Nierenfunktion verlangsamen, wie der Pharmakonzern Novartis am Freitag mitteilte.

Die Zulassung stützt sich auf Daten einer Phase-III-Studie, in der Fabhalta den Rückgang der Nierenfilterfunktion über zwei Jahre um 48 Prozent verlangsamte im Vergleich zu Placebo. Fabhalta hatte bereits im August 2024 eine beschleunigte FDA-Zulassung erhalten, damals zur Senkung von Eiweiss im Urin als Zeichen einer Nierenschädigung.

Bei IgA-Nephropathie greift das Immunsystem irrtümlich die Nieren an; bis zu 50 Prozent der betroffenen Patienten entwickeln innerhalb von 10 bis 20 Jahren ein Nierenversagen.

An der SIX kletert die Novartis-Aktie zeitweise um 0,61 Prozent auf 124,01 Franken.

awp-robot/hr

Basel (awp)

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Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
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