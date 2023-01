Novartis-Aktie gefragt: Novartis könnte in Frankreich Stellen streichen

Laut einer Mitteilung von Novartis France an die Personalvertretungen vom Mittwoch erwägt der Konzern derzeit, in Frankreich Arbeitsplätze in dieser Grössenordnung zu streichen.

Novartis beschäftigt dort laut der Webseite 2900 Mitarbeitende. Ein allfälliger Stellenabbau würde nur den Hauptsitz in Rueil-Malmaison und den Vertrieb mit rund 1'400 Mitarbeitenden treffen, jedoch nicht die beiden Produktionsstätten in Huningue und Les Ulis.

Die Reorganisation "soll Novartis Frankreich in die Lage versetzen, auf den besonders starken wirtschaftlichen Druck im Arzneimittelbereich" und den Verlust von Patenten für wichtige Produkte zu reagieren, argumentiert der Konzern.

Novartis hatte die Reorganisation auf Gruppenstufe bereits im vergangenen Frühling angekündigt. Sie führt dazu, dass weltweit rund 8'000 Stellen abgebaut werden. Auch in der Schweiz verlieren Mitarbeitende von Novartis ihren Job. Hierzulande werden 1400 Stellen gestrichen, davon auch viele Kaderpositionen.

Die Novartis-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,66 Prozent im Plus bei 84,07 Franken.

Paris (awp/afp)