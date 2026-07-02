Novartis-Aktie gefragt: EU-Zulassung für Gentherapie Itvisma bei SMA erhalten

Itvisma ist laut Angaben von Novartis die erste Gentherapie in der EU, die für diese breite Patientengruppe zugelassen ist und wird als einmalige Dosis verabreicht.

Die Zulassung basiert auf Studien, die eine signifikante Verbesserung der motorischen Funktion zeigten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die Novartis-Aktie notiert am Mittwoch an der SIX zeitweise 0,40 Prozent höher bei 125,50 Franken.

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Basel (awp)