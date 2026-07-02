|Breite Patientengruppe
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02.07.2026 14:13:00
Novartis-Aktie gefragt: EU-Zulassung für Gentherapie Itvisma bei SMA erhalten
Novartis hat von der Europäischen Kommission die Zulassung für Itvisma zur Behandlung von spinaler Muskelatrophie (SMA) bei Kindern ab zwei Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen erhalten.
Die Zulassung basiert auf Studien, die eine signifikante Verbesserung der motorischen Funktion zeigten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
Die Novartis-Aktie notiert am Mittwoch an der SIX zeitweise 0,40 Prozent höher bei 125,50 Franken.
awp-robot/rw
Basel (awp)
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