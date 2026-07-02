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Breite Patientengruppe 02.07.2026 14:13:00

Novartis-Aktie gefragt: EU-Zulassung für Gentherapie Itvisma bei SMA erhalten

Novartis-Aktie gefragt: EU-Zulassung für Gentherapie Itvisma bei SMA erhalten

Novartis hat von der Europäischen Kommission die Zulassung für Itvisma zur Behandlung von spinaler Muskelatrophie (SMA) bei Kindern ab zwei Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen erhalten.

Itvisma ist laut Angaben von Novartis die erste Gentherapie in der EU, die für diese breite Patientengruppe zugelassen ist und wird als einmalige Dosis verabreicht.

Die Zulassung basiert auf Studien, die eine signifikante Verbesserung der motorischen Funktion zeigten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die Novartis-Aktie notiert am Mittwoch an der SIX zeitweise 0,40 Prozent höher bei 125,50 Franken.

awp-robot/rw

Basel (awp)

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Short 15’648.76 8.99 S84B7U
SMI-Kurs: 14’214.11 02.07.2026 14:02:40
Long 13’610.14 18.95 SMB1YU
Long 13’336.62 13.97 SYBVIU
Long 12’781.78 8.99 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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