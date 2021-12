Novartis-Aktie freundlich: Novartis will mit Pharmasparte trotz Generikakonkurrenz wachsen - Positive Daten zu Cosentyx

Diese soll trotz Generikakonkurrenz weiter wachsen. Das Geld in der Kasse soll derweil vor allem in das organische Wachstum gesteckt werden.

Wachstumstreiber und die eigene Pipeline dürften die bis 2026 auf 9 Milliarden Dollar geschätzte Generikalücke übersteigen, erklärte Novartis am Donnerstag im Vorfeld des Anlasses. Bis zum genannten Jahr habe man bis zu 20 sogenannte "Blockbuster" in der Pipeline, also Produkte mit einem Umsatzpotential von mehr als einer Milliarde Dollar.

Novartis hat sich laut der Mitteilung für die Pharmasparte zum Ziel gesetzt, in den Jahren 2020 bis 2026 durchschnittlich um mehr als 4 Prozent zu wachsen. Mehr als 5 Prozent sollen es sein, für den Fall dass das Herzmittel Entresto erst nach 2026 seine Marktexklusivität verliert.

Novartis will auch in puncto Profitabilität vorankommen. In fünf Jahren soll die Pharmasparte eine Marge im hohen 30-Prozent-Bereich erreichen. Heute liegt diese bei rund 35 Prozent.

Wachstum vor Aktienrückkaufen

Die Kriegskasse von Novartis ist prall gefüllt - erst recht nach dem Verkauf der Roche-Aktien an den Basler Nachbarn. Die Mittel würden "im Einklang mit den Prioritäten der Kapitalallokation" verwendet, bekräftigte Novartis.

Vorrang hätten Investitionen in das organische Geschäft. Das Unternehmen verpflichte sich zudem zu einer "starken und wachsenden" Dividende. Danach folgen auf der Prioritätenliste wertsteigernde Ergänzungsakquisitionen und mögliche Aktienrückkäufe.

Noch mehr Geld auf der hohen Kante könnte Novartis haben, sollte sich der Konzern entschliessen, sich von Sandoz zu trennen. Hierzu wiederholte Novartis frühere Aussagen, dass eine strategische Überprüfung der Sparte lanciert worden sei, um den Wert der Generikatochter zu maximieren.

Novartis meldet positive Daten zu Cosentyx bei HS und in der Krebsforschung

Der Pharmakonzern Novartis hat positive Studiendaten für Cosentyx erzielt. Dabei geht es um eine mögliche neue Indikation für das umsatzstärkste Medikament.

Bei mittelschwerer bis schwerer so genannter Hidradenitis suppurativa (HS) - eine Hauterkrankung - hätten zwei Phase-3-Studien die primären Endpunkte erreicht. Dabei handelt es sich vorher festgelegte Ziele einer Studie. Mehr Patienten hätten auf das Medikament angesprochen als in der Placebo-Gruppe, teilte Novartis am Donnerstag anlässlich eines Investorentags mit.

HS ist eine chronisch verlaufende, entzündliche Hauterkrankung. Auslösefaktoren können Rauchen, verstärktes Schwitzen und Übergewicht sein. Auch die Sicherheit habe bei dieser Indikation dem bereits bekannten Sicherheitsprofil entsprochen, hiess es. Die Studien würden voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2022 abgeschlossen. Im selben Jahr sollen die Zulassungsanträge eingereicht werden.

Neue Zelltherapieplattform lanciert

Auch im Bereich CAR-T-Zelltherapien, der Krebsbehandlung mit veränderten Zellen, hat Novartis laut Medienmitteilung Fortschritte gemacht. Der Konzern arbeitet demnach an einer "CAR-T-Zelltherapieplattform der nächsten Generation".

Am amerikanischen Krebskongress ASH 2021, der vom 11. bis 14. Dezember stattfindet, sollen Studien vorgestellt werden mit positiven Ergebnissen zu den Hauptkandidaten YTB323 und PHE885. Die neue Plattform namens "T-Charge" soll als Basis für eine Welle von transformativen CAR-T-Zelltherapien dienen.

Bei CAR-T-Zelltherapien werden Immunzellen gentechnologisch so verändert, dass sie Krebszellen erkennen und bekämpfen. Dabei werden dem Patienten eigene Abwehrzellen entnommen, im Labor aufbereitet und über eine Infusion wieder zugeführt.

Novartis und UCB entwickeln gemeinsam Parkinson-Therapien

Novartis hat sich mit der belgischen UCB zusammengetan, um die Forschung an möglichen Therapien der Parkinson-Krankheit voranzutreiben. Dies teilte der Pharmakonzern am Donnerstag im Rahmen eines Investorentages mit.

Man habe eine globale Vereinbarung für den Produktekandidaten UCB0599 von UCB abgeschlossen, hiess es weiter. Das Mittel befindet sich derzeit in der Phase II der klinischen Entwicklung. Darüber hinaus bestehe - nach Abschluss des laufenden Phase-1-Programms - eine Option zur gemeinsamen Entwicklung des Wirkstoffs UCB7853.

Damit arbeite man an "krankheitsmodifizierenden" Therapien, betonte Novartis. Die beiden Wirkstoffe könnten damit die Behandlung von 10 Millionen Parkinson-Patienten weltweit verändern.

Die Belgier erhalten von Novartis eine Vorauszahlung über 150 Millionen Dollar, wie UCB in einer eigenen Mitteilung schrieb. Die Meilensteinzahlungen könnten sich auf fast 1,5 Milliarden Dollar summieren.

Im Falle einer Zulassung werden die kommerziellen Verantwortlichkeiten aufgeteilt. UCB erhält laut eigenen Angaben die Führung in Europa und Japan, Novartis im Rest der Welt.

