Novartis-Aktie freundlich: Novartis legt neue Daten zu Fabhalta vor - Forschungserfolg bei Iptacopan 

Sie untermauern die Wirksamkeit des Mittels in der Behandlung von Patienten, die an der seltenen Blutkrankheit paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) leiden.

In der Phase-III-Studie APPLY-PNH wurden Patienten behandelt, die trotz vorheriger Anti-C5-Therapie eine Restanämie (also einen verminderten Hämoglobin-Gehalt des Blutes) aufwiesen, wie Novartis am Montag mitteilte. Eine kontinuierliche Behandlung mit Fabhalta über 48 Wochen ermöglichte bei der Mehrheit der Patienten einen nachhaltigen Anstieg des Hämoglobinspiegels auf nahezu normale Werte. Zudem wurden Bluttransfusionen vermieden und nur eine geringere Anzahl von den Patienten berichtete über Müdigkeit.

Diese neuen APPLY-PNH-Daten seien eine Erweiterung der robusten Ergebnisse, die bereits zuvor gesehen wurden, und sie zeigten, dass Patienten mit PNH, die Fabhalta einnahmen, über einen längeren Zeitraum - fast ein Jahr - eine deutliche Hämoglobinverbesserung erfuhren, heisst es in der Mitteilung weiter.

Novartis hatte erst vergangene Woche in den USA die Zulassung für das Mittel erhalten.

Novartis erzielt mit Kandidaten Iptacopan Forschungserfolg bei Nierenleiden

Novartis hat mit seinem Prüfmedikament Iptacopan einen weiteren Forschungserfolg erzielt. In einer zulassungsrelevanten Studie hat das Mittel die gesteckten Ziele in der Behandlung von Patienten mit der seltenen chronischen Nierenerkrankung C3-Glomerulopathie (C3G) erreicht, wie Novartis am Montag berichtete.

In der Studie wurde Iptacopan zweimal täglich im Vergleich zu Placebo verabreicht. Dabei hat das Novartis-Mittel nach sechs Monaten zu einer klinisch bedeutsamen und statistisch signifikanten Verringerung der Proteinurie (Eiweiss im Urin) geführt - zusätzlich zur Hintergrundtherapie.

Die Daten werden laut Novartis auf einer bevorstehenden medizinischen Tagung vorgestellt und mit den weltweiten Gesundheitsbehörden erörtert. Zulassungsanträge könnten dann im Jahr 2024 folgen.

C3G ist den Angaben zufolge eine äusserst seltene, fortschreitende, Nierenerkrankung, die zunächst meist bei Kindern und jungen Erwachsenen auftritt. Bei der C3G führt eine Überaktivierung des alternativen Komplementwegs - eines Teils des Immunsystems - dazu, dass sich Ablagerungen von C3-Protein in den Nierenglomeruli (einem Netz von Blutgefässen, die Abfallstoffe filtern und überschüssige Flüssigkeit aus dem Blut entfernen) bilden. Dies löst Entzündungen und Glomerulaschäden aus, die zu Proteinurie (Eiweiss im Urin), Hämaturie (Blut im Urin) und eingeschränkter Nierenfunktion führen.

Im Montagshandel an der SIX gewinnt die Novartis-Aktie zeitweise 0,54 Prozent auf 85,18 Franken.

