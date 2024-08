Novartis-Aktie fester: Novartis und Versant Ventures starten neues Unternehmen für Nierenmedikamente

Die Partner gründen eine neues Unternehmen mit dem Namen Borealis Bioscience mit Sitz in Kanada.

Die neue Firma konzentriert sich auf die Entwicklung von xRNA-basierten Medikamenten der nächsten Generation für Nierenerkrankungen, wie Novartis am Donnerstag bekanntgab. Bei xRNA handelt es sich laut den Angaben um eine zentrale Technologieplattform von Novartis, die gezielt auf die körpereigene mRNA einwirken kann, um die Produktion von krankheitsverursachenden Proteinen zu modulieren.

Borealis ist ein Nachfolgeunternehmen von Chinook Therapeutics, das 2019 von Versant gegründet und 2023 von Novartis übernommen wurde, wie es heisst. Es baue auf den "wissenschaftlichen Talenten auf, die Novartis durch die Übernahme von Chinook Therapeutics erworben hat, und unterstützt damit die Möglichkeit und Geschwindigkeit einer erfolgreichen frühen Medikamentenforschung", heisst es.

Borealis sei dank einer kombinierten Serie-A-Finanzierung von Novartis und Versant entstanden. Novartis habe ausserdem bestimmte Mitarbeitende und den ehemaligen Chinook-Standort in Vancouver an Borealis übertragen, so dass bestimmte ehemalige Forscher von Chinook ihre Arbeit in der Arzneimittelforschung fortsetzen könnten, heisst es.

Ein Bestandteil der zur Gründung des Unternehmens getroffenen Vereinbarung sei eine kurzfristige Forschungsfinanzierung. Dadurch erhalte Novartis die Option, zwei zukünftige entwicklungsreife Programme zu vorher vereinbarten Bedingungen zu erwerben, um die strategischen Prioritäten in der Nierenmedizin und der Innovation der xRNA-Technologieplattform zu ergänzen.

Die Novartis-Aktie notiert am Donnerstag zeitweise 0,21 Prozent höher bei 100,47 Franken.

tv/rw

Basel/Vancouver (awp)