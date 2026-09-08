Novartis-Aktie fällt zweistellig: Del-desiran verfehlt Studienziel bei Muskelkrankheit

Die Studie namens Harbor untersuchte über 54 Wochen rund 150 Patienten und mass als Hauptziel die Zeit, die Betroffene benötigen, um ihre Hand zu öffnen - ein Mass für die typische Muskelsteifigkeit bei dieser Erkrankung.

Wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hiess, zeigte das Medikament jedoch in sekundären Endpunkten und ergänzenden Analysen Hinweise auf eine klinische Wirksamkeit.

Bei der Myotonen Dystrophie Typ 1 handelt es sich um eine fortschreitende Erkrankung der Muskeln und weiterer Organe, für die es bislang keine zugelassene Behandlung gibt. Del-desiran ist ein sogenanntes Antikörper-Oligonukleotid-Konjugat, das darauf ausgelegt ist, die Ursache der Krankheit auf molekularer Ebene zu bekämpfen.

Novartis will nun den vollständigen Datensatz der Studie auswerten und mit Gesundheitsbehörden besprechen, wie das Entwicklungsprogramm für Del-desiran weitergeführt werden soll. Der Pharmakonzern hält trotz des Rückschlags an seiner Umsatzwachstumsprognose von 5 bis 6 Prozent jährlich für den Zeitraum 2025 bis 2030 fest.

Parallel dazu schreitet die Entwicklung weiterer Medikamente aus derselben Wirkstoffklasse voran, wie das Unternehmen betont. Für Del-zota, das bei einer bestimmten Form von Duchenne-Muskeldystrophie eingesetzt werden soll, hat die US-Arzneimittelbehörde eine beschleunigte Prüfung eingeleitet. Für Del-brax, das gegen die Gliedergürtel-Gesichts-Muskeldystrophie entwickelt wird, plant Novartis ein Gespräch mit der US-Arzneimittelbehörde über die nächsten Schritte.

Novartis-Aktien fallen zweistellig - Erneuter Studienrückschlag

Die Aktien von Novartis stürzen am Dienstag regelrecht ab. Der Pharmakonzern hat einen weiteren Studienrückschlag erlitten. Nachdem am Vortag bekannt wurde, dass der primäre Endpunkt für das Herzmittel Pelacarsen nicht erreicht wurde, verfehlte nun auch Del-desiran zur Behandlung der Muskelkrankheit Myotone Dystrophie Typ 1 das Hauptziel. Die bestätigte mittelfristige Umsatzguidance hilft da wenig.

Zeitweise sacken die Titel um 10,08 Prozent auf 112,82 Franken ab und weiten damit ihre Vortageskursverluste (-3,2%) weiter aus. Erst in der Vorwoche hatten die Titel bei 132,68 Franken ein neues Rekordhoch erreicht.

Die Bank Vontobel spricht in einem ersten Kommentar von einem deutlichen Rückschlag für die Pipeline. Zwar würden die Schätzungen für die gemeinsamen Spitzenumsätze der anderen zwei von Avidity übernommenen Therapien nicht geändert. Allerdings hätten die heutigen Nachrichten das Vertrauen nicht gestärkt, so die Analysten. Zudem entfernen sie die für Del-desiran eingeplanten risiko-adjustierten Spitzenumsätze von 3 Milliarden Dollar (mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 50%) nun aus dem Modell. Das Kursziel reduzieren sie daher leicht auf 125 von 128 Franken.

Auch bei der ZKB sehen die Experten nach dem weiteren Misserfolg nun eine Belastung für das Vertrauen in die gesamt AOC-Franchise - auch wenn die anderen Programme klinisch bislang positiv verlaufen seien. Der Markt sei zudem zuversichtlich in den Des-desiran Read-out gegangen.

Die UBS sieht die Nachricht ebenfalls negativ. Die Harbor-Studie seien die ersten Phase-III-Daten für ein von Avidity übernommenes Asset gewesen. Die UBS hatte risiko-adjustierte Spitzenumsätze von 2 Milliarden Dollar (mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 55%) in ihrem Modell berücksichtigt.

Basel / Zürich (awp)