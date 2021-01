Novartis-Aktie fällt: Novartis traut sich nach Coronajahr 2021 leichtes Wachstum zu - CEO Narasimhan verdient 2020 mehr

Dazu sollen denn auch beide Sparten beitragen.

Die grössere Pharmasparte Innovative Medicines hat 2020 ihre Erlöse 2020 um 3 Prozent gesteigert. Wachstumsträger waren hier das Herzmittel Entresto, das Schuppenflechte Präparat Cosentyx sowie die Gentherapie Zolgensma.

Der Generikasparte Sandoz (+2%) wiederum machte COVID-19-Pandemie deutlicher zu schaffen, wie Novartis erklärte. Sie habe den Zugang der Patienten zu Therapien des Retailgeschäfts eingeschränkt. Ausserdem hätten die Distanzierungsmassnahmen zu einer sehr milden Grippe-Saison geführt, was ebenfalls schlecht für den Umsatz war.

Im gerade angelaufenen neuen Geschäftsjahr sollen die Sparten mindestens im gleichen Tempo wie im Coronajahr 2020 wachsen. So setzt sich Novartis für die Pharmasparte ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich zum Ziel. Für die Generika-Sparte Sandoz hat sich Novartis ein Wachstum weitgehend auf Vorjahresniveau zum Ziel gesetzt.

Die Aktionäre sollen über die Dividende an dem Erfolg beteiligt werden. Daher schlage man eine auf 3,00 Franken erhöhte Dividende vor, wie der Konzern weiter mitteilte.

Darüber hinaus will der Konzern Aktienrückkäufe bis 2024 von bis zu 10 Milliarden Franken beantragen.

Novartis-CEO Narasimhan hat 2020 mehr als im Vorjahr verdient

Novartis-Chef Vasant Narasimhan hat im vergangenen Jahr mehr verdient als im Vorjahr. Seine Gesamtvergütung belief sich auf 12,72 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte der Amerikaner 10,62 Millionen Franken erhalten.

Die höhere Entschädigung sei grösstenteils auf die Erdienung erster langfristiger Leistungsprämien (LTI-Plan) zurückzuführen, die ihm nach der Beförderung zum CEO im Jahr 2018 gewährt wurden, heisst es zur Begründung in dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht 2020.

Der gesamten Novartis-Geschäftsleitung wurde im vergangenen Jahr eine realisierte Gesamtentschädigung von 58,82 Millionen Franken zugesprochen nach 66,5 Millionen Franken in 2019.

Verwaltungsratspräsident Jörg Reinhardt erhielt 2020 wie in den Vorjahren wiederum 3,8 Millionen Franken. An alle Verwaltungsräte zusammen wurden insgesamt 8,7 Millionen ausbezahlt nach 8,2 Millionen Franken im Vorjahr.

Novartis-Aktien werden nach vorsichtigem Ausblick gemieden

Im frühen Handel fallen Novartis-Papiere um 2,8 Prozent auf 83,68 Franken zurück. Sie sind damit der mit Abstand grösste Verlierer unter den Blue Chips. Der Leitindex SMI gewinnt zeitgleich gegen 9.20 Uhr moderate 0,19 Prozent hinzu.

Die ersten Analystenkommentare lesen sich durch die Bank ähnlich: Der Umsatz ist in etwa wie erwartet ausgefallen. Vor allem die beiden Blockbuster Cosentyx zur Behandlung von Schuppenflechte und das Herzmittel Entresto haben einen Tick besser als erwartet abgeschnitten.

Dagegen ist das von den Analysten stark beachtete operative Kernergebnis knapp unter den Schätzungen geblieben. Hier machen die Experten vor allem höhere Ausgaben auf Konzernebene verantwortlich.

Insgesamt ist den ersten Analystenreaktionen aber eine gewisse Ernüchterung anzumerken. Novartis sei es auch im Schlussquartal nicht gelungen, den Erwartungen gerecht zu werden.

Für Gesprächsstoff sorgt in Expertenkreisen aber vor allem der Ausblick für 2021. So strebt der Pharmakonzern ein Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen im "niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich" und einem Gewinnplus im "mittleren einstelligen Prozentbereich" an. Analysten waren bisher von einem Umsatzwachstum im "mittleren einstelligen Prozentbereich" und einem überproportionalen Gewinnwachstum ausgegangen.

Bei Jefferies geht der zuständige Experte davon aus, dass der Ausblick dazu führt, dass die Analysten ihre Gewinnerwartungen um bis zu 4 Prozent kappen werden.

