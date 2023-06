Novartis-Aktie: EU-Zulassung für Novartis-Medikament Cosentyx - Novartis-Sparte Sandoz plant Umzug bis 2024

Demnach darf das Medikament künftig für den Einsatz gegen die Krankheit Hidradenitis suppurativa (HS) eingesetzt werden, wie Novartis am Donnerstag mitteilte.

Die Zulassung erfolgt im Anschluss an die positive Empfehlung des Ausschusses für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Gesundheitsbehörde (EMA) von Ende April. Diese hatte damals die erweiterte Marktzulassung für Erwachsene mit aktiver mittelschwerer bis schwerer HS empfohlen.

Im Einsatz gegen Schuppenflechte ist Cosentyx bereits zugelassen und Novartis macht mehr als eine Milliarde US-Dollar Umsatz mit dem Mittel.

Novartis-Sparte Sandoz plant Umzug der AG in neuen Hauptsitz in Basel bis 2024

Der Generikaspezialist Sandoz will bis Mitte 2024 einen neuen Hauptsitz in Basel beziehen. Damit bleibe die noch zum Novartis-Konzern gehörende Sparte auch nach der geplanten Abspaltung weiterhin in Basel.

Geplant sei, den Hauptsitz der Sandoz AG in das Bürogebäude "Elsässertor" im Zentrum von Basel, direkt neben dem Bahnhof Basel SBB, zu verlegen. Bis Mitte 2024 wolle das dann eigenständige Unternehmen vom Novartis Campus in den neuen Hauptsitz wechseln, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Die geplante neue Arbeitsumgebung werde so gestaltet, dass eine engere Zusammenarbeit und Teamarbeit in der gesamten Organisation ermöglicht werde. Der Umzug in das neue Bürogebäude habe derweil keine Auswirkungen auf die Führung des weltweiten Geschäfts von Sandoz.

Derweil bleiben aber die Sandoz Pharmaceuticals AG, die lokale Schweizer Ländergesellschaft, und die Sandoz Group AG, die im Zuge der geplanten Trennung an der Schweizer Börse SIX kotiert werden soll, in Rotkreuz, Schweiz, ansässig. Die Abspaltung der Generikasparte hat Novartis für die zweite Jahreshälfte 2023 in Aussicht gestellt.

Basel (awp)