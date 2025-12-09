|KI-Forschungsdeal
|
09.12.2025 09:33:00
Novartis-Aktie etwas tiefer: Neue KI-Kooperation mit Relation Therapeutics stärkt die Pipeline im Immun-Dermatologie-Bereich
Novartis startet eine milliardenschwere KI-Kooperation zur Entwicklung neuer Allergiemedikamente.
Die Zusammenarbeit soll die Expertise von Novartis im Bereich Immun-Dermatologie mit der KI-Plattform für die Medikamentenforschung von Relation Therapeutics kombinieren, wie es in einem Artikel der Nachrichtenagentur Bloomberg heisst. Diese Plattform nutzt Patientendaten, unter anderem aus deren eigenem Gewebe, um die genetischen Grundlagen für das Auftreten von Krankheiten zu entschlüsseln.
Novartis zahlt laut dem Artikel bis zu 1,7 Milliarden US-Dollar an Relation Therapeutics für die Kooperation. Zu Beginn ist eine Vorauszahlung von 55 Millionen Dollar fällig. Später kommen Meilensteinzahlungen und Umsatzbeiträge hinzu.Novartis-Titel büssen an der SIX zeitweise 0,20 Prozent ein auf 106,43 CHF.
Basel (awp)
