Novartis-Aktie etwas leichter: Novartis sieht sich offenbar nach Interessenten für umsatzschwache Augenmittel um

Börse aktuell - Live Ticker

An den US-Börsen deuten die Vorzeichen auf einen positiven Handelsstart hin. Der heimische Leitindex zeigt sich am Dienstag etwas fester, während sich auch der deutsche Aktienmarkt auf grünem Terrain bewegt. An den wichtigsten Handelsplätzen in Asien ging es am Dienstag abwärts.