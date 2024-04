Novartis-Aktie etwas leichter: Annahmefrist für Übernahme von MorphoSys beginnt

Der Basler Pharmariese hat am Donnerstag die Angebotsunterlagen veröffentlicht. Demnach beginnt die Annahmefrist für das Angebot am (heutigen) Donnerstag und endet am 13. Mai, wie Novartis mitteilte.

Im Rahmen der vereinbarten Transaktion, der die Verwaltungsräte beider Unternehmen bereits einstimmig zugestimmt haben, bietet Novartis bekanntlich 68 Euro je MorphoSys-Aktie (oder insgesamt 2,7 Milliarden Euro). Das Angebot von Novartis enthält eine Mindestannahmeschwelle von 65 Prozent.

Wie Novartis nun weiter mitteilte, liegen alle kartellrechtlichen Genehmigungen vor. Die Auszahlung des Angebotspreises für die während der Annahmefrist angedienten MorphoSys-Aktien wird daher kurz nach Veröffentlichung des Ergebnisses des Angebots erfolgen, sofern die Mindestannahmeschwelle erreicht und die übrigen Angebotsbedingungen erfüllt sind.

Die Novartis-Aktie notiert am Donnerstag im Handel an der SIX zeitweise 0,18 Prozent tiefer bei 85,97 Franken.

kw/hr

Basel (awp)