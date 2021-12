Novartis-Aktie etwas fester: Novartis erhält neue FDA-Zulassung für Cosentyx-Einsatz bei Kindern

Dieses darf neu zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Enthesitis-bedingter Arthritis sowie Psoriasis-Arthritis eingesetzt werden, wie Novartis am Donnerstag mitteilte.

Konkret handle es sich nun um die zweite und dritte Zulassung für Cosentyx bei Kindern in den USA. Das Mittel verfüge nun über insgesamt fünf Indikationen in der Rheumatologie und Dermatologie. Cosentyx werde als subkutane Injektion mit einer Fertigspritze oder einem sogenannten Sensoready-Pen alle vier Wochen nach der Anfangsdosis verabreicht.

Bei den Krankheiten, für die das Mittel nun zum Einsatz kommen wird, handle es sich um Autoimmunkrankheiten. Patientinnen und Patienten mit Enthesitis-bedingter Arthritis litten etwa unter Gelenkschwellungen und Schmerzen an den Stellen, an denen Sehnen und Bänder an den Knochen ansetzten. Bei der Psoriasis-Arthritis käme es hingegen zu Nagelveränderungen sowie Entzündungen der Finger oder Zehen.

An der SWX stehen Novartis-Titel 0,77 Prozent im Plus bei 79,96 Schweizer Franken.

kw/cf

Basel (awp)