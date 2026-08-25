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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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Experten-Analyse 25.08.2026 09:54:03

Novartis-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Novartis-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Novartis-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Emmanuel Papadakis genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Novartis
126.96 CHF 0.15%
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten.

Aktienauswertung: Die Novartis-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:36 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0.1 Prozent auf 126.94 CHF nach oben. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 10.29 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 87’704 Novartis-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 19.3 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Typ Hebel Verfall Valor
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Short 632.6 18.09.2026 155830652
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2023 12.51 157036629
Long 11.7148 7.11 157230913
Long 16.0152 4.83 158244815
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1079 12.07 157230865
Short 9.3029 8.74 157036435
Short 29.4233 1.58 159435555
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Long 12 -7.68 139256297
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

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09:02 Novartis Buy Deutsche Bank AG
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10.08.26 Novartis Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
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Long 12’930.72 8.92 SXEBDU
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