Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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25.08.2026 09:54:03
Novartis-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Novartis-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Emmanuel Papadakis genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 140 Franken auf "Buy" belassen. Dies schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungsdaten.
Aktienauswertung: Die Novartis-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 09:36 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0.1 Prozent auf 126.94 CHF nach oben. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 10.29 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 87’704 Novartis-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 19.3 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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