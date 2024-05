Novartis-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu einer Branchenkonferenz.

Die Aktie notierte um 11:33 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1.5 Prozent auf 91.41 CHF. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 20.34 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via SIX SX 721’428 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2024 um 11.8 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 18.07.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2024 / 07:57 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.