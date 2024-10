Novartis-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Hold

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 105 auf 100 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Quartalsbericht sei durchwachsen gewesen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht und passte seine Schätzungen an. Er monierte die Aussichten für 2025 und die Pipeline.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Novartis-Aktie am Tag der Analyse

Um 11:57 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0.5 Prozent auf 96.19 CHF. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 3.96 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 775’986 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2024 stieg die Aktie um 17.6 Prozent. Am 31.01.2025 dürfte Novartis die Bilanz für Q4 2024 veröffentlichen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2024 / 08:17 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.