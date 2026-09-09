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Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267

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Experten-Analyse 09.09.2026 10:28:43

Novartis-Aktie: Deutsche Bank AG senkt Bewertung auf Hold

Novartis-Aktie: Deutsche Bank AG senkt Bewertung auf Hold

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Novartis-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Novartis
110.41 CHF -1.65%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novartis von 140 auf 120 Franken gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nach dem Studienflop mit dem Herz-Kreislauf-Mittel Pelacarsen habe der Pharmakonzern mit dem Medikament Del-desiran einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen, konstatierte Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Letzterer falle zwar kommerziell weniger ins Gewicht und Del-desiran dürfte auch keine grosse Rolle in den Analystenschätzungen gespielt haben. Doch der Fehlschlag sei der erste Prüfstein für die Sinnhaftigkeit der 12 Milliarden US-Dollar teuren Übernahme des Del-desiran-Herstellers Avidity mit Blick auf die frühen 2030er Jahre, wenn der Patentschutz für Cosenty, Kisqali und Kesimpta auslaufe.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Novartis-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Novartis-Aktie musste um 10:12 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1.0 Prozent auf 110.66 CHF. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 8.44 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 514’269 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 4.0 Prozent zu. Die Novartis-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 08:15 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com
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