Novartis-Aktie dennoch tiefer: Novartis wächst im Schlussquartal und macht Gewinnsprung

Die eigenen Erwartungen hat der Pharmakonzern dabei weitestgehend erfüllt und er liegt auch überwiegend im Rahmen der Expertenschätzungen. Der Gewinn vervielfachte sich dank dem Verkauf der Roche -Aktien.

So setzte Novartis zwischen Oktober und Dezember 13,2 Milliarden US-Dollar um. Das ist ein Plus von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) ergab sich ein Anstieg um 6 Prozent.

Davon entfielen 10,7 Milliarden auf den Bereich Innovative Medicines. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Plus von 5 Prozent. Das Wachstum der Pharmasparte wurde erneut von den neueren Medikamenten wie dem Herzmittel Entresto, dem Schuppenflechtemittel Cosentyx, Kesimpta zur Behandlung von MS und der Genersatztherapie Zolgensma getragen.

Für die Generika-Sparte Sandoz weist Novartis Erlöse in Höhe von 2,5 Milliarden aus, was in etwa dem Vorjahresniveau entspricht. Während sich Volumensteigerungen positiv auf das Geschäft auswirkten, wurden diese durch die Preisentwicklung nahezu komplett wieder aufgehoben.

Mit Blick auf die strategische Überprüfung für die Sparte hiess es in der Mitteilung, diese schreite weiter voran. Spätestens Ende 2022 werde man über das weitere Vorgehen informieren können. Geprüft werden weiter alle Optionen.

Gewinnsteigerung dank Roche-Verkauf

Auf Gewinnseite steht für das Schlussquartal 2021 ein operatives Ergebnis von 2,5 Milliarden US-Dollar (-3%) zu Buche. "Umsatzsteigerungen wurden durch höhere Investitionen in Marketing und Verkauf sowie Forschung und Entwicklung wie auch durch geringere Erträge aus Desinvestitionen, Finanzanlagen und bedingten Gegenleistungen mehr als absorbiert", erklärte Novartis in der Mitteilung.

Unter dem Strich blieb im vierten Quartal ein Konzerngewinn von 16,3 Milliarden übrig, im Gesamtjahr 24 Milliarden: In beiden Fällen dank des Gewinns aus der Veräusserung der Roche-Aktien in Höhe von 14,6 Milliarden eine Vervielfachung gegenüber dem Vorjahreswert.

Für Analysten ist allerdings der um verschiedene Einflüsse bereinigte Kern-Betriebsgewinn wichtiger. Dieser fiel etwas schlechter als der AWP-Konsens aber in etwa im Rahmen der Management-Erwartungen aus.

Die Aktionäre erhalten eine auf 3,10 Franken von 3,00 Franken erhöhte Dividende.

Weiteres Wachstum angestrebt

Im laufenden Jahr strebt die Novartis-Führung weiteres Wachstum an. So soll der Umsatz auf Konzernebene zu konstanten Wechselkursen im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Der operative Kerngewinn soll sich ebenfalls im mittleren einstelligen Prozentbereich erhöhen.

Bei den Sparten erwartet Novartis für Innovative Medicines ein Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich. Das operative Kernergebnis soll im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich und damit stärker als der Umsatz zulegen. Für die Generikasparte Sandoz wiederum stellt Novartis einen Umsatz weitgehend auf Vorjahresniveau in Aussicht bei einem rückläufigen operativen Kernergebnis. Der Rückgang dürfte demnach im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich liegen.

Novartis schlägt Daniel Hochstrasser zur Wahl in den VR vor

Novartis schlägt den eigenen Aktionären die Zuwahl von Daniel Hochstrasser in den Verwaltungsrat vor. Nicht mehr zur Wiederwahl stellen sich dagegen Ann Fudge und Enrico Vanni.

Der neu vorgeschlagene Daniel Hochstrasser ist Partner und Präsident des Verwaltungsrats der Rechtskanzlei Bär & Karrer. Er bringe mehr als 30 Jahre Erfahrung als Rechtsberater mit, schreibt Novartis in der Mitteilung zum Jahresabschluss 2021.

Hochstrasser wird Ende 2022 bei Bär & Karrer ausscheiden und ab dann die im Novartis Organisationsreglement festgelegten Unabhängigkeitskriterien erfüllen. Bis zu diesem Zeitpunkt werde er keinen Ausschüssen des Novartis Verwaltungsrats angehören, so die Mitteilung weiter.

Für Andreas von Planta, der seinen Rückzug auf 2023 bereits zu früherem Zeitpunkt angekündigt hat, beantragt der Verwaltungsrat eine Ausnahme von der geltenden Amtszeitbeschränkung von 12 Jahren um ein Jahr. So solle Kontinuität sichergestellt werden.

So reagiert die Novartis-Aktie

Novartis-Aktien gehören am Mittwoch nach den Zahlen zum vierten Quartal zu den grössten Verlierern unter den Blue Chips. Insgesamt habe der Pharmakonzern mit den vorgelegten Zahlen sowie dem Ausblick auf 2022 für wenig Euphorie gesorgt, heisst es von Analystenseite. Die Aktie verliert zwischenzeitlich im Schweizer Handel 3,14 Prozent auf 78,55 CHF.

Insgesamt blieb Novartis mit den vorgelegten Zahlen mehr oder weniger im Rahmen der Bandbreite der Analystenschätzungen. Auch die eigenen Wachstumsraten hat Novartis damit auf Konzernebene in etwa erreicht.

Mit Blick auf die Sparten heben die Analysten unisono hervor, dass die Pharmasparte Innovative Medicines nur knapp im Rahmen der Erwartungsspanne lag. Generell hätten einige der Hoffnungsträger nicht so stark abgeschnitten, wie erwartet, sind sich die Experten einig. "Nicht der stärkste Mix für die Sparte", fasst etwa der Bernstein-Analyst zusammen. Der Generikasparte Sandoz wiederum sei eine leicht positive Überraschung gelungen mit einem auf Vorjahresniveau gehaltenen Umsatz.

Es ist aber vor allem der Ausblick, der einige Analysten nachdenklich stimmt. So geht der Konzern davon aus, dass die Generikasparte Sandoz auch im laufenden Jahr einen Ergebnisrückgang einfahren werde. Dies drückt denn auch auf den Konzernausblick. Bei JPMorgan rechnet der zuständige Analyst damit, dass die Konsensschätzungen für den Gewinn um bis zu 5 Prozent gekappt werden dürften.

hr/gab

Basel (awp)