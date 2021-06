Novartis-Aktie dennoch schwächer: Novartis verlängert mit Radioligandentherapie Überleben bei Prostatakrebs - neue Daten zu Lutathera

Wie Novartis am Donnerstag mitteilte, erreichten die Daten auch eine statistische Signifikanz.

Analysten hatten bereits im Vorfeld gespannt auf die weiteren Daten aus der Phase-III-Studie VISION gewartet, wie in den zahlreichen Ausblicken auf den Krebskongress ASCO zu lesen war. Dieser findet ab dem morgigen Freitag virtuell statt und Novartis wird dort die Daten vorstellen. ASCO gilt als einer der wichtigsten Fachkongresse der Pharmabranche.

Wie Novartis weiter berichtete, erreichte 177Lu-PSMA-617 in der Studie in Kombination mit der besten Standardtherapie (SOC) eine signifikante Verbesserung des Gesamtüberlebens (OS) im Vergleich zu SOC allein. Die behandelten Patienten litten an fortgeschrittenem PSMA-positivem metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakrebs (mCRPC).

So reduzierte die Behandlung mit der Novartis-Therapie das Sterberisiko laut Mitteilung um 38 Prozent. Auch das progressionsfreie Überleben fiel mit 8,7 Monaten bei einer Behandlung mit der Novartis-Therapie deutlich höher aus als bei einer SOC-Therapie (3,4 Monate).

Wie Novartis weiter berichtet, zählt Prostatakrebs zu den zweithäufigsten Krebsarten bei Männern. Die Chance, länger als 5 Jahre zu leben, liegt bei 30 Prozent, so der Konzern. Sehr oft werde der Krebs erst entdeckt, wenn er schon begonnen habe, Metastasen zu bilden. Die Lebenserwartung liege dann bei etwa 10 Monaten.

Eine Zulassung in den USA und der EU werde man im Laufe des zweiten Halbjahres 2021 stellen, kündigte der Konzern zudem an.

Neue Daten zu Lutathera erwartet

Am diesjährigen Krebskongress ASCO präsentiert Novartis zudem Daten aus der endgültigen Analyse der Phase-III-Studie NETTER-1 mit Lutathera. Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, führte eine Behandlung mit dem Mittel plus Octreotid LAR bei Patienten mit bestimmten Darmtumoren zu einer klinisch relevanten Verlängerung des Gesamtüberlebens.

Die Patienten, die diese Therapie erhielten, lebten mit 48 Monaten 11,7 Monate länger als die aus Vergleichsgruppe, wie der Konzern berichtete.

Lutathera ist in den USA und Europa bereits zur Behandlung von bestimmten Tumoren des Verdauungstrakts zugelassen. Es handelt sich dabei um eine der ersten zugelassenen Peptin-Rezeptor Radionuklid-Therapien. Diese Behandlung beinhalte ein Zielmolekül mit einer radioaktiven Komponente.

Trotz der positiven Ergebnisse notieren Novartis-Aktien im Schweizer Handel zeitweise 0,12 Prozent tiefer bei 80,52 Franken.

