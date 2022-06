Novartis-Aktie dennoch schwächer: Novartis stellt ermutigende Daten zu Leukämie-Mittel Kymriah vor - Zulassung für Scemblix

Fünfjahresdaten hätten eine dauerhafte Besserung und ein langfristiges Überleben bei Kindern und jungen Erwachsenen mit mit rezidivierter oder refraktärer akuter lymphatischer Leukämie gezeigt, teilte der Konzern mit.

Konkret seien in der abschliessenden "Eliana"-Studie 55 Prozent der Patienten mit der Krankheit, die mit der CAR-T-Zelltherapie Kymriah von Novartis behandelt wurden, nach fünf Jahren noch am Leben gewesen. Fast die Hälfte der Patienten, deren Krankheitssymptome verschwunden waren, lebten auch nach einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 5,5 Jahren noch ohne neue Symptome. Dies belege den langfristigen Nutzen und das heilende Potenzial einer bloss einmaligen Kymriah-Infusion.

Das Sicherheitsprofil des Mittels bleibe somit konsistent mit den zuvor berichteten Ergebnissen - ohne Spätfolgen bei diesen stark vorbehandelten Patienten. "Seit der Zulassung von Kymriah vor fast fünf Jahren konnten wir Patienten, die zuvor eine Fünf-Jahres-Überlebensrate von weniger als 10 Prozent hatten, eine wirklich bahnbrechende Option anbieten", wurde Stephan Grupp, Leiter der Abteilung für Zelltherapie und Transplantation am Children's Hospital of Philadelphia zitiert.

Novartis erhält Zulassung für Leukämie-Mittel Scemblix

Der Pharmakonzern Novartis hat von der Swissmedic die Zulassung für sein Leukämie-Mittel Scemblix (Asciminib) erhalten. Der Wirkstoff darf damit künftig zur Behandlung Erwachsener mit einer bestimmten Form von Leukämie (Ph+CML - CP) eingesetzt werden, teilte Novartis am Montag mit.

Der Wirkstoff könne dann eingesetzt werden, wenn die Betroffenen zuvor mit zwei oder mehr Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKIs) behandelt wurden sich ein Therapieversagen oder eine Unverträglichkeit abzeichneten.

TKI-Therapien können laut Novartis bei Leukämie-Patienten zu Resistenzbildung führen, was mit einer erneuten Überproduktion von leukämischen Zellen einhergeht. Scemblix wiederum verfüge über einen Wirkmechanismus, der dazu beitrage diese Resistenzen zu überwinden.

Trotz dieser an sich erfreulichen Meldungen kann sich die Novartis-Aktie dem schwachen Marktumfeld nicht vollends entziehen. Sie verliert an der SIX zeitweise 1,5 Prozent auf 82,66 Franken.

